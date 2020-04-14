Родители учеников поблагодарили отдел образования, физической культуры и спорта администрации района и педагогический коллектив Мехельтинской СОШ за профессионально построенную работу по удаленной учебе.
Родители учащихся Мехельтинской средней школы Гумбетовского района поблагодарили учителей за ведение интересных онлайн-уроков
- Автор Мадина
- 14 апреля, 2020. Вторник 14:02
Школы района, как и другие школы республики, перешли на удаленную форму обучения в связи с введением режима повышенной готовности и самоизоляции в условиях эпидемии коронавируса в мире, сообщают в пресс-службе администрации района.
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