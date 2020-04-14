Родители учащихся Мехельтинской средней школы Гумбетовского района поблагодарили учителей за ведение интересных онлайн-уроков

Школы района, как и другие школы республики, перешли на удаленную форму обучения в связи с введением режима повышенной готовности и самоизоляции в условиях эпидемии коронавируса в мире, сообщают в пресс-службе администрации района.