ЗАМАНА - Родители учащихся Мехельтинской средней школы Гумбетовского района поблагодарили учителей за ведение интересных онлайн-уроков

Родители учащихся Мехельтинской средней школы Гумбетовского района поблагодарили учителей за ведение интересных онлайн-уроков

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14 апреля, 2020. Вторник 14:02
Родители учащихся Мехельтинской средней школы Гумбетовского района поблагодарили учителей за ведение интересных онлайн-уроков

Школы района, как и другие школы республики, перешли на удаленную форму обучения в связи с введением режима повышенной готовности и самоизоляции в условиях эпидемии коронавируса в мире, сообщают в пресс-службе администрации района.

Родители учащихся Мехельтинской средней школы Гумбетовского района поблагодарили учителей за ведение интересных онлайн-уроков
Общество

Родители учеников поблагодарили отдел образования, физической культуры и спорта администрации района и педагогический коллектив Мехельтинской СОШ за профессионально построенную работу по удаленной учебе.

 

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