Организаторы акции сообщили, что медицинскому персоналу, ветеранам труда в области здравоохранения окажут адресную помощь. Доставляют продуктовые наборы волонтёры Профсоюза работников здравоохранения республики, «Волонтёры Победы», волонтёры «Молодой гвардии». Поддерживает данную акцию Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан, Минсельхозпрод РД.

На сегодняшний день подготовили 500 продуктовых наборов, вместе с которыми раздадут информационные буклеты, где будет информация о мерах предосторожности в период распространения новой коронавирусной инфекции.

Всего на настоящий момент сформировано 500 продуктовых наборов. Их будут раздавать в Махачкале и Буйнакске, однако организаторы акции хотят охватить медучреждения и остальных городов и районов Дагестана.