ЗАМАНА - В Дагестане поддерживают медработников

В Дагестане поддерживают медработников

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14 апреля, 2020. Вторник 12:25
В Дагестане поддерживают медработников

В столице Дагестана началась акция в поддержку медицинских работников региона. Стартовала акция при поддержке Председателя Народного Собрания республики, секретаря регионального отделения «Единой России» Хизри Шихсаидова.

В Дагестане поддерживают медработников
Общество

Он отметил неоценимый вклад работников здравоохранения в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции, а также выразил благодарность волонтерам, которые не остались в стороне в это сложное время.

Организаторы акции сообщили, что медицинскому персоналу, ветеранам труда в области здравоохранения окажут адресную помощь. Доставляют продуктовые наборы волонтёры Профсоюза работников здравоохранения республики, «Волонтёры Победы», волонтёры «Молодой гвардии». Поддерживает данную акцию Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан, Минсельхозпрод РД.

На сегодняшний день подготовили 500 продуктовых наборов, вместе с которыми раздадут информационные буклеты, где будет информация о мерах предосторожности в период распространения новой коронавирусной инфекции. 

Всего на настоящий момент сформировано 500 продуктовых наборов. Их будут раздавать в Махачкале и Буйнакске, однако организаторы акции хотят охватить медучреждения и остальных городов и районов Дагестана.

 

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