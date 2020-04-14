Древнюю Цахурскую мечеть продезинфицировали

Медики и ученые считают, что одной из профилактических мер в борьбе с коронавирусом является тщательная дезинфекция жилищ, зданий и религиозных мест. Аналогичные работы идут и в Цахурской долине Республики Дагестан. Сведения об этом опубликованы на сайте «Нур».