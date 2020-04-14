ЗАМАНА - Древнюю Цахурскую мечеть продезинфицировали

Древнюю Цахурскую мечеть продезинфицировали

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14 апреля, 2020. Вторник 11:06
Древнюю Цахурскую мечеть продезинфицировали

Медики и ученые считают, что одной из профилактических мер в борьбе с коронавирусом является тщательная дезинфекция жилищ, зданий и религиозных мест. Аналогичные работы идут и в Цахурской долине Республики Дагестан. Сведения об этом опубликованы на сайте «Нур».

Древнюю Цахурскую мечеть продезинфицировали
Общество

Сообщают, что полностью продезинфицировали здание самой старой мечети России – в селе Цахур. Стоит заметить, что мечеть была возведена ещё в 1075 году великим сельджукским визиром Низам аль-Мульком.

 

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