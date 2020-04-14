Сообщают, что полностью продезинфицировали здание самой старой мечети России – в селе Цахур. Стоит заметить, что мечеть была возведена ещё в 1075 году великим сельджукским визиром Низам аль-Мульком.
Древнюю Цахурскую мечеть продезинфицировали
- Автор Мадина
- 14 апреля, 2020. Вторник 11:06
Медики и ученые считают, что одной из профилактических мер в борьбе с коронавирусом является тщательная дезинфекция жилищ, зданий и религиозных мест. Аналогичные работы идут и в Цахурской долине Республики Дагестан. Сведения об этом опубликованы на сайте «Нур».