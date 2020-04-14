Новое авто после смены поколений получило платформу GA-K (TNGA), а технически повторяет известный кроссовер RAV4.
В целом автомобиль остался узнаваемым, а еще впервые у него появилась панорамная крыша. Harrier имеет спереди стойки Макферсон, а сзади использовали двойные поперечные рычаги.
Среди новшеств еще стоит упомянуть появление системы Active Cornering Assist, которая дает возможность минимизировать недостаточную поворачиваемость, что происходит благодаря коротким тормозным «импульсам» и подруливанию.
Также в списке оснащенности есть пакет систем безопасности Toyota Safety Sense, а еще у кроссовера поменялась моторная гамма.
Моторная гамма теперь представлена теми же силовыми установками, что и у РАВ-4. В частности, это двухлитровый 171-сильный мотор, который работает вместе с вариатором Direct Shift-CVT, а также гибридной силовой установке.
В ее основе будет 2,5-литровый ДВС мощностью 218 или 222 л.с. Система привода может быть на переднюю или обе оси.
Представили бренда заметили, что они сделали акцент на качество материалов, используемых при отделке машины. О ценах и комплектациях нового Harrier будет известно позже.