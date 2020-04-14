ЗАМАНА - Toyota представила новое поколение Toyota Harrier

Toyota представила новое поколение Toyota Harrier

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14 апреля, 2020. Вторник 11:00
Toyota представила новое поколение Toyota Harrier

Японский бренд провел презентацию новой генерации своего внедорожник Harrier, продажи которого на внутреннем для марки рынке начнутся летом.

Toyota представила новое поколение Toyota Harrier
Общество

Новое авто после смены поколений получило платформу GA-K (TNGA), а технически повторяет известный кроссовер RAV4.

В целом автомобиль остался узнаваемым, а еще впервые у него появилась панорамная крыша. Harrier имеет спереди стойки Макферсон, а сзади использовали двойные поперечные рычаги.

Среди новшеств еще стоит упомянуть появление системы Active Cornering Assist, которая дает возможность минимизировать недостаточную поворачиваемость, что происходит благодаря коротким тормозным «импульсам» и подруливанию.

Также в списке оснащенности есть пакет систем безопасности Toyota Safety Sense, а еще у кроссовера поменялась моторная гамма.

Моторная гамма теперь представлена теми же силовыми установками, что и у РАВ-4. В частности, это двухлитровый 171-сильный мотор, который работает вместе с вариатором Direct Shift-CVT, а также гибридной силовой установке.

В ее основе будет 2,5-литровый ДВС мощностью 218 или 222 л.с. Система привода может быть на переднюю или обе оси.

Представили бренда заметили, что они сделали акцент на качество материалов, используемых при отделке машины. О ценах и комплектациях нового Harrier будет известно позже.

 

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