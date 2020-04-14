Ученые рассказали, что оптимисты живут дольше

Ученые из Медицинской школы Бостонского университета доказали, что оптимисты живут дольше. Но взаимосвязь длительности жизни с эмоциональным настроем пока не ясна.

Как пишет МедиаПоток, известно, что с более позитивным настроем любая ситуация становится легче, а путь решения проблемы менее затратный для организма человека.

В ходе экспериментов, команда американских исследователей сравнила длительность жизни испытуемых, при этом учитывая их пол, уровень образования, наличие депрессивных расстройств и других важных аспектов здоровья.

Выяснилось, что люди, чей настрой всегда позитивный, живут дольше на 15%. Такой результат удивил даже самих ученых.

К сожалению, пока исследователям не ясна взаимосвязь длительности жизни человека и его позитивного взгляда.