ЗАМАНА - Ученые рассказали, что оптимисты живут дольше

Ученые рассказали, что оптимисты живут дольше

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14 апреля, 2020. Вторник 10:54
Ученые рассказали, что оптимисты живут дольше

Ученые из Медицинской школы Бостонского университета доказали, что оптимисты живут дольше. Но взаимосвязь длительности жизни с эмоциональным настроем пока не ясна.

Ученые рассказали, что оптимисты живут дольше
Общество

Как пишет МедиаПоток, известно, что с более позитивным настроем любая ситуация становится легче, а путь решения проблемы менее затратный для организма человека.

В ходе экспериментов, команда американских исследователей сравнила длительность жизни испытуемых, при этом учитывая их пол, уровень образования, наличие депрессивных расстройств и других важных аспектов здоровья.

Выяснилось, что люди, чей настрой всегда позитивный, живут дольше на 15%. Такой результат удивил даже самих ученых.

К сожалению, пока исследователям не ясна взаимосвязь длительности жизни человека и его позитивного взгляда. 

 

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