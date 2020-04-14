Какие типы коронавируса «путешествуют» в Европе и Азии

Работники Кембриджского университета сообщают, что существуют 3 типа вируса SARS-CoV-2. Исследователи изучили филогенетическую эволюцию коронавируса и определили, как мутировал вирус «путешествия» из Азии по всей планете.

Изучив данные пациентов с тяжелыми симптомами коронавируса, ученые выделили 3 основных генетических варианта SARS-CoV-2 A, B и С.

А – исходный, с которого и началась пандемия в Ухани, оказался не самым распространённым. В Восточной Азии же самым частым стал тип B, а в Европе и США – А и С (исключение - Швейцария, Германия, Бельгия и Нидерланды). Исследователи делают вывод, что в страны-исключения вирус мог попасть непосредственно из Китая.

У первых заразившихся в Италии, Франции, Англии и Швеции обнаружили тип С. Такой же тип у пациентов в Сингапуре, Южной Корее и Гонконге.

Ученые замечают, что исследование геномов дает возможность проследить пути мутаций и распространения патогенов, сообщает портал Naked-science, а также предсказать следующие вспышки эпидемии и предпринять превентивные меры.