ЗАМАНА - Удивительное спасение котёнка

Удивительное спасение котёнка

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14 апреля, 2020. Вторник 10:42
Удивительное спасение котёнка

Спасатели базовой поисково-спасательной службы города Махачкалы Арсен Сайгидов и Руслан Ярохмедов выехали по не совсем привычному поводу – котенок выпал в отверстие для канализационного стояка в многоэтажном доме, и необходимо было его вытащить из заточения. Сведения об этом опубликованы на сайте МЧС Дагестана.

Удивительное спасение котёнка
Общество

Приехав на место и оценив задачу, спасатели пришли к решению использовать жгут из марли с привязанной к нему сосиской. Они медленно опустили его в отверстие к котенку, а тот, как и надеялись спасатели, заинтересовавшись едой, запутался в марле – тут его и вытащили к огромной радости хозяйки. Девушка долго и искренно благодарила Арсена и Руслана, которые спасли ее котенка.

 

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