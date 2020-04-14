Жанне Магомедовой из с. Юхари-Стал вручили сертификат на 500 тысяч рублей

Автор Мадина

На прошлой неделе, 10 апреля жительнице села Юхари-Стал Сулейман-Стальского района Жанне Магомедовой подарили сертификат на получение 500 тысяч рублей от Сулеймана Керимова – участника Совета Федерации от Дагестана. Сведения об этом опубликованы на сайте Сулейман-Стальского района.

