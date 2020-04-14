ЗАМАНА - Жанне Магомедовой из с. Юхари-Стал вручили сертификат на 500 тысяч рублей

Жанне Магомедовой из с. Юхари-Стал вручили сертификат на 500 тысяч рублей

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14 апреля, 2020. Вторник 10:35
Жанне Магомедовой из с. Юхари-Стал вручили сертификат на 500 тысяч рублей

На прошлой неделе, 10 апреля жительнице села Юхари-Стал Сулейман-Стальского района Жанне Магомедовой подарили сертификат на получение 500 тысяч рублей от Сулеймана Керимова – участника Совета Федерации от Дагестана. Сведения об этом опубликованы на сайте Сулейман-Стальского района.

Жанне Магомедовой из с. Юхари-Стал вручили сертификат на 500 тысяч рублей
Общество

Согласно инициативе Сулеймана Керимова в честь 75-летия Победы в ВОВ, все ветераны региона получат по одному миллиону рублей, а «блокадники» и узники концлагерей – по 500 тысяч руб.

 

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