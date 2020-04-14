ЗАМАНА - Стипендиаты ДГУ получат в апреле выплаты по 2,5 тыс. рублей

Стипендиаты ДГУ получат в апреле выплаты по 2,5 тыс. рублей

Автор
14 апреля, 2020. Вторник 10:30
Стипендиаты ДГУ получат в апреле выплаты по 2,5 тыс. рублей

Студенты ДГУ, которые получают академические и социальные стипендии, получат в апреле дополнительные выплаты в размере примерно 2,5 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ДГУ.

Стипендиаты ДГУ получат в апреле выплаты по 2,5 тыс. рублей
Общество

«Пo решению peктopa ДГУ Мypтaзaли Рaбaдaнoвa будет оказываться дoпoлнитeльная выплaтa cтyдeнтaм, пoлyчaющим aкaдeмичecкиe и coциaльныe cтипeндии, в этом месяце. Сyммa выплaты — примерно 2,5 тыcяч pyблeй нa cтyдeнтa», — сообщили в пpecc-cлyжбe университета.

 

Прочитано 31 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top