ЗАМАНА - Дагестан получит 239 млн рублей на доплаты медикам, работающим по COVID-19

Дагестан получит 239 млн рублей на доплаты медикам, работающим по COVID-19

Автор
14 апреля, 2020. Вторник 00:00
Дагестан получит 239 млн рублей на доплаты медикам, работающим по COVID-19

РД выделили примерно 239 миллионов рублей на стимулирующие выплаты медицинским сотрудникам, оказывающим помощь людям, у которых обнаружена коронавирусная инфекция COVID-19. Указ об этом опубликовали на сайте правительства Россиии.

Дагестан получит 239 млн рублей на доплаты медикам, работающим по COVID-19
Общество

В общем на стимулирующие выплаты медицинским сотрудникам из резервного фонда правительства России направлено примерно 45,7 миллиардов рублей, из них около 41,8 миллиардов будут распределены между бюджетами регионов страны, еще 3,9 миллиардов выделено подведомственным Минздраву, Минобрнауки и ФМБА России организациям.

8 апреля президент Владимир Путин во время заседания с главами субъектов России заявил, что врачи, работающие с людьми, у которых коронавирус, будут получать доплату в размере 80 тысяч рублей. Для среднего медицинского персонала доплата составит 50 тысяч рублей, для младшего — 25 тысяч рублей. Выплаты будут проводиться в течение 3-х месяцев, начиная с апреля.

Сотрудники скорой помощи, работающие с заболевшими коронавирусной инфекцией, получат доплаты — по 50 тысяч рублей в месяц, фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин — 25 тысяч рублей.

 

Прочитано 25 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top