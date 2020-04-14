Дагестан получит 239 млн рублей на доплаты медикам, работающим по COVID-19

РД выделили примерно 239 миллионов рублей на стимулирующие выплаты медицинским сотрудникам, оказывающим помощь людям, у которых обнаружена коронавирусная инфекция COVID-19. Указ об этом опубликовали на сайте правительства Россиии.

В общем на стимулирующие выплаты медицинским сотрудникам из резервного фонда правительства России направлено примерно 45,7 миллиардов рублей, из них около 41,8 миллиардов будут распределены между бюджетами регионов страны, еще 3,9 миллиардов выделено подведомственным Минздраву, Минобрнауки и ФМБА России организациям.

8 апреля президент Владимир Путин во время заседания с главами субъектов России заявил, что врачи, работающие с людьми, у которых коронавирус, будут получать доплату в размере 80 тысяч рублей. Для среднего медицинского персонала доплата составит 50 тысяч рублей, для младшего — 25 тысяч рублей. Выплаты будут проводиться в течение 3-х месяцев, начиная с апреля.

Сотрудники скорой помощи, работающие с заболевшими коронавирусной инфекцией, получат доплаты — по 50 тысяч рублей в месяц, фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин — 25 тысяч рублей.