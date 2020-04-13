ЗАМАНА - Многократный чемпион мира по ушу-саньда Рамазан Рамазанов призвал земляков соблюдать элементарные меры гигиены

Многократный чемпион мира по ушу-саньда Рамазан Рамазанов призвал земляков соблюдать элементарные меры гигиены

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13 апреля, 2020. Понедельник 17:01
Многократный чемпион мира по ушу-саньда Рамазан Рамазанов призвал земляков соблюдать элементарные меры гигиены

Многократный чемпион мира по ушу-саньда, директор махачкалинской спортивный школы боевых искусств Рамазан Рамазанов на собственном примере показал, как нужно соблюдать элементарные меры гигиены. Дагестанский спортсмен записал видеобращение и продемонстрировал, как он моет руки и как необходимо это делать в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Рамазанов также призвал соотечественников не выходить из дома и не игнорировать меры безопасности.

 

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