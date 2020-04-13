Многократный чемпион мира по ушу-саньда Рамазан Рамазанов призвал земляков соблюдать элементарные меры гигиены

Многократный чемпион мира по ушу-саньда, директор махачкалинской спортивный школы боевых искусств Рамазан Рамазанов на собственном примере показал, как нужно соблюдать элементарные меры гигиены. Дагестанский спортсмен записал видеобращение и продемонстрировал, как он моет руки и как необходимо это делать в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Рамазанов также призвал соотечественников не выходить из дома и не игнорировать меры безопасности.