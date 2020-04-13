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Айханум Рашидова призвала дагестанцев быть ответственными
- Автор Габи
- 13 апреля, 2020. Понедельник 16:52
Председатель Союза женщин Табасаранского района Айханум Рашидова обратилась к жителям МО, призвав их соблюдать меры предосторожности в связи с распространением коронавируса.
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