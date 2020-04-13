Она призвала граждан соблюдать режим самоизоляции и придерживаться правил гигиены для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Полный текст её обращения можно прочесть здесь
Кабият Кубачева обратилась к жителям Дагестана
- Автор Габи
- 13 апреля, 2020. Понедельник 14:27
Доцент кафедры иностранных языков Северо-западного государственного мединститута им. И.И. Мечникова Кабият Кубачева (Габибовой) обратилась к жителям Республики Дагестан.
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