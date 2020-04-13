Дезинфекцию городских улиц продолжают власти Махачкалы

Организация профилактических мероприятий, которая направлена на остановку распространения коронавируса, проводится властями Махачкалы. Об этом пишут на сайте газеты «Махачкалинские известия».

Мэр Махачкалы Салман Дадаев на своей странице в социальной сети Instagram подчеркнул, что важное внимание уделяется дезинфекционной обработке махачкалинских улиц. По его сообщению, все эти мероприятия направлены на обеспечение безопасности жителей города. Также мэр призвал махачкалинцев соблюдать режим самоизоляции, дабы защитить себя от заражения.