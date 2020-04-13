ЗАМАНА - Дезинфекцию городских улиц продолжают власти Махачкалы

Дезинфекцию городских улиц продолжают власти Махачкалы

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13 апреля, 2020. Понедельник 13:06
Дезинфекцию городских улиц продолжают власти Махачкалы

Организация профилактических мероприятий, которая направлена на остановку распространения коронавируса, проводится властями Махачкалы. Об этом пишут на сайте газеты «Махачкалинские известия».

Дезинфекцию городских улиц продолжают власти Махачкалы
Общество

Мэр Махачкалы Салман Дадаев на своей странице в социальной сети Instagram подчеркнул, что важное внимание уделяется дезинфекционной обработке махачкалинских улиц. По его сообщению, все эти мероприятия направлены на обеспечение безопасности жителей города. Также мэр призвал махачкалинцев соблюдать режим самоизоляции, дабы защитить себя от заражения.

 

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