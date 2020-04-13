ЗАМАНА - В Хасавюртовском районе провели очередные дезинфекционные мероприятия

В Хасавюртовском районе провели очередные дезинфекционные мероприятия

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13 апреля, 2020. Понедельник 12:59
В Хасавюртовском районе провели очередные дезинфекционные мероприятия

10 апреля в населенных пунктах Хасавюртовского района, в придворовых территориях  и в домах малоимущих, одиноких и оказавшихся в сложной жизненной ситуации людей, при активном участии волонтеров, организовали очередные дезинфекционные мероприятия.  

В Хасавюртовском районе провели очередные дезинфекционные мероприятия
Общество

 Деятельность по дезинфекции организуются регулярно по поручению руководителя муниципалитета Джамбулата Салавова. Значительное внимание уделяется нуждающимся людям – им предоставляются средства защиты, медицинские маски и антисептики, передает пресс-служба администрации района.

 

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