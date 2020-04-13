Деятельность по дезинфекции организуются регулярно по поручению руководителя муниципалитета Джамбулата Салавова. Значительное внимание уделяется нуждающимся людям – им предоставляются средства защиты, медицинские маски и антисептики, передает пресс-служба администрации района.
В Хасавюртовском районе провели очередные дезинфекционные мероприятия
- Автор Мадина
- 13 апреля, 2020. Понедельник 12:59
10 апреля в населенных пунктах Хасавюртовского района, в придворовых территориях и в домах малоимущих, одиноких и оказавшихся в сложной жизненной ситуации людей, при активном участии волонтеров, организовали очередные дезинфекционные мероприятия.