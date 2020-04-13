Как заявил начальник отдела КСМПТ Казбек Казиев, для участия в челлендже нужно сделать фото или снять ролик в домашних условиях, на которых необходимо продемонстрировать, чем ты занимаешься с 17:00 до 21:00, пребывая в самоизоляции. Фото или ролик нужно опубликовать в Инстаграм с хештегом #оставайсядома #карантинспользой, или отправить в директ страницы @kaziev_kazbek_zeinudinovih.