ЗАМАНА - В Хивском районе запустили флешмоб "Карантин с пользой"

В Хивском районе запустили флешмоб "Карантин с пользой"

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13 апреля, 2020. Понедельник 12:56
В Хивском районе запустили флешмоб &quot;Карантин с пользой&quot;

Отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Хивского района организовал флешмоб #карантинспользой для подростков и молодежи МО "Хивский район".

В Хивском районе запустили флешмоб "Карантин с пользой"
Общество

 Как заявил начальник отдела КСМПТ Казбек Казиев, для участия в челлендже нужно сделать фото или снять ролик в домашних условиях, на которых необходимо продемонстрировать, чем ты занимаешься с 17:00 до 21:00, пребывая в самоизоляции. Фото или ролик нужно опубликовать в Инстаграм с хештегом #оставайсядома #карантинспользой, или отправить в директ страницы @kaziev_kazbek_zeinudinovih.

 

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