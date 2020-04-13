ЗАМАНА - Бувайсар Сайтиев оказал благотворительную помощь семьям Дагестана

Бувайсар Сайтиев оказал благотворительную помощь семьям Дагестана

Автор
13 апреля, 2020. Понедельник 00:01
Бувайсар Сайтиев оказал благотворительную помощь семьям Дагестана

Депутат Государственной Думы, популярный спортсмен Бувайсар Сайтиев помог материально в виде продуктовых наборов и товаров первой необходимости малообеспеченным и социально-незащищенным семьям в Хасавюрте и Хасавюртовском районе.Данная информация сообщается в общественной приёмной Медведева.

Бувайсар Сайтиев оказал благотворительную помощь семьям Дагестана
Общество

Сайтиев отметил, что в настоящее время мы находимся в непростом и опасном для здоровья положении. Также, он призвал всех, кто находится в режиме самоизоляции, использовать освободившееся время для укрепления семьи и семейных ценностей.

 

Прочитано 22 раз

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top