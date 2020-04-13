Сайтиев отметил, что в настоящее время мы находимся в непростом и опасном для здоровья положении. Также, он призвал всех, кто находится в режиме самоизоляции, использовать освободившееся время для укрепления семьи и семейных ценностей.
Бувайсар Сайтиев оказал благотворительную помощь семьям Дагестана
- Автор Габи
- 13 апреля, 2020. Понедельник 00:01
Депутат Государственной Думы, популярный спортсмен Бувайсар Сайтиев помог материально в виде продуктовых наборов и товаров первой необходимости малообеспеченным и социально-незащищенным семьям в Хасавюрте и Хасавюртовском районе.Данная информация сообщается в общественной приёмной Медведева.
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