В Каспийске в этом году будет благоустроено 12 дворовых территорий и 2 общественные зоны отдыха. Работы организованы в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» мэрией Каспийска.

Из бюджета России и Дагестана на эти работы направлено 80008,5 тысяч рублей, из них 2 миллиона рублей выделено из городского бюджета.

Деятельность по реализации проекта по благоустройству Каспийска ориентировочно начнутся 1 мая 2020 года.