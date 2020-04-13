ЗАМАНА - В Каспийске благоустроят 12 дворовых и 2 общественных территорий

В Каспийске благоустроят 12 дворовых и 2 общественных территорий

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13 апреля, 2020. Понедельник 08:40
В Каспийске благоустроят 12 дворовых и 2 общественных территорий

В Каспийске в этом году будет благоустроено 12 дворовых территорий и 2 общественные зоны отдыха. Работы организованы в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» мэрией Каспийска. 

В Каспийске благоустроят 12 дворовых и 2 общественных территорий
Общество

Из бюджета России и Дагестана на эти работы направлено 80008,5 тысяч рублей, из них 2 миллиона рублей выделено из городского бюджета.

Деятельность по реализации проекта по благоустройству Каспийска ориентировочно начнутся 1 мая 2020 года.

 

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