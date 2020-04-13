В ЦРБ Новолакского района по инициативе местных властей прибыла новая мебель для оснащения медицинских кабинетов и палат. Об этом заявляют в пресс-службе района.

Сообщают, что в больнице для приема заразившихся коронавирусом подготовлено отделение на 50 коек.

В больницу недавно прибыло 19 койко-кроватей, 9 медицинских шкафов, письменные столы, диваны, кушетки, ширмы и штативы для переливания крови, стеклянные шкафы для лекарств.

Заметим, ранее властями МО медицинские учреждения района были обеспечены многоразовыми медицинскими масками. Главный врач центральной больницы Людмила Султанова поблагодарила руководство за такую помощь.