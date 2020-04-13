Правительство РД открыло счет для сбора денежных средств малоимущим и малообеспеченным людям, которые пребывают в самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил Владимир Васильев 11 апреля в процессе пресс-конференции.

Как подчеркнул Васильев, все деньги будут расходовать через благотворительные компании. Например, это могут быть благотворительные фонды в муфтияте, православном или иудейском приходе.

«В Дагестане сейчас организован единый информационный колл-центр, там есть многоканальный телефон, мы на него принимаем информацию. Мы не стали создавать фонд, мы определили счет в правительстве, на который спонсоры могут перечислять средства», - объявил Глава Дагестана.

К этой работе, по словам Васильева, будут привлекаться волонтерские организации.