ЗАМАНА - Власти Дагестана открыли счёт для сбора средств малоимущим

Власти Дагестана открыли счёт для сбора средств малоимущим

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13 апреля, 2020. Понедельник 08:05
Власти Дагестана открыли счёт для сбора средств малоимущим

Правительство РД открыло счет для сбора денежных средств малоимущим и малообеспеченным людям, которые пребывают в самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил Владимир Васильев 11 апреля в процессе пресс-конференции. 

Власти Дагестана открыли счёт для сбора средств малоимущим
Общество

 Как подчеркнул Васильев, все деньги будут расходовать через благотворительные компании. Например, это могут быть благотворительные фонды в муфтияте, православном или иудейском приходе.

«В Дагестане сейчас организован единый информационный колл-центр, там есть многоканальный телефон, мы на него принимаем информацию. Мы не стали создавать фонд, мы определили счет в правительстве, на который спонсоры могут перечислять средства», - объявил Глава Дагестана.

К этой работе, по словам Васильева, будут привлекаться волонтерские организации.

 

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