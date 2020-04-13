ЗАМАНА - Меры поддержи граждан, потерявших работу в период пандемии

Меры поддержи граждан, потерявших работу в период пандемии

Автор
13 апреля, 2020. Понедельник 08:00
Меры поддержи граждан, потерявших работу в период пандемии

В «Дагестанской правде» поведали о мерах поддержки жителей, потерявших работу из-за коронавируса на территории региона. 

Меры поддержи граждан, потерявших работу в период пандемии
Общество

Так, жителям, которые остались без работы в период самоизоляции или в течение 30 дней после ее прекращения, компенсации будут рассчитываться со дня увольнения, при этом не раньше 1 апреля 2020 года. Эти меры будут работать только до 30 сентября 2020 года.

Сообщают, что некоторые категории людей не могут быть признаны безработными, даже если они остались без работы в период эпидемии. Это пенсионеры, учредители ООО, студенты очной формы обучения и люди, зарегистрировавшиеся как ИП. Полагаются эти выплаты гражданам, состоящим на учете по безработице.

Если вы остались без работы в этот период, то нужно позвонить в ЦЗН и записаться на прием или отправить копии документов на электронную почту, дабы специалисты проверили их заранее.

 

Прочитано 16 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top