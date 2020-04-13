Так, жителям, которые остались без работы в период самоизоляции или в течение 30 дней после ее прекращения, компенсации будут рассчитываться со дня увольнения, при этом не раньше 1 апреля 2020 года. Эти меры будут работать только до 30 сентября 2020 года.

Сообщают, что некоторые категории людей не могут быть признаны безработными, даже если они остались без работы в период эпидемии. Это пенсионеры, учредители ООО, студенты очной формы обучения и люди, зарегистрировавшиеся как ИП. Полагаются эти выплаты гражданам, состоящим на учете по безработице.

Если вы остались без работы в этот период, то нужно позвонить в ЦЗН и записаться на прием или отправить копии документов на электронную почту, дабы специалисты проверили их заранее.