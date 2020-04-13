«По совету врачей, Джонсон пока не будет возвращаться к деятельности премьера. Он выражает благодарность всему персоналу больницы Святого Томаса за полученную им помощь», — заявил представитель Джонсона.
Бориса Джонсона выписали из больницы
- Автор Мадина
- 13 апреля, 2020. Понедельник 01:00
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из больницы и продолжает лечение от коронавируса в домашних условиях. Об этом пишет Reuters со ссылкой на официальный источник.
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