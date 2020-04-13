ЗАМАНА - Бориса Джонсона выписали из больницы

Бориса Джонсона выписали из больницы

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13 апреля, 2020. Понедельник 01:00
Бориса Джонсона выписали из больницы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из больницы и продолжает лечение от коронавируса в домашних условиях. Об этом пишет Reuters со ссылкой на официальный источник.

Бориса Джонсона выписали из больницы
Общество

«По совету врачей, Джонсон пока не будет возвращаться к деятельности премьера. Он выражает благодарность всему персоналу больницы Святого Томаса за полученную им помощь», — заявил представитель Джонсона.

 

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