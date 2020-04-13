Россиян предупредили об аномальных холодах

В предстоящие дни Ростовскую область, Краснодарский край и Ставрополье ожидает температура ниже нормы на 4 градуса. Об этом предупреждает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Как сообщают, в понедельник, 13 апреля — температура упадет ниже на 4 градуса. В середине предстоящей недели ожидается небольшое потепление, но уже в четверг, 16 апреля, температура вновь упадет на 4 градуса ниже нормы.