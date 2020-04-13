ЗАМАНА - Россиян предупредили об аномальных холодах

Россиян предупредили об аномальных холодах

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13 апреля, 2020. Понедельник 00:00
Россиян предупредили об аномальных холодах

В предстоящие дни Ростовскую область, Краснодарский край и Ставрополье ожидает температура ниже нормы на 4 градуса. Об этом предупреждает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Россиян предупредили об аномальных холодах
Общество

Как сообщают, в понедельник, 13 апреля —  температура упадет ниже на 4 градуса. В середине предстоящей недели ожидается небольшое потепление, но уже в четверг, 16 апреля, температура вновь упадет на 4 градуса ниже нормы.

 

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