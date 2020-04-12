Существует ещё один фактор – провокаторы. В то время как одни призывают оставаться дома и заботиться о своём здоровье и здоровье близких, другие распространяют фейковую информацию, наводят панику, не останавливаясь ни перед чем. Их ни чуть не беспокоит то, к какой трагедии могут привести их революционные настроения.

Банк возможностей

C того времени как начались нерабочие дни и ограничительные меры, связанные с коронавирусом налицо существенное замедление экономической активности в стране. Данные платёжной системы Банка РФ говорят о снижении приблизительно на 18% к нормальному уровню для начала апреля объёма входящих платежей, взвешивающихся по доле отраслей в ВВП. Больше всего активность снизилась в секторе услуг. Меньше всего – в секторах, которые связаны с производством и продажей продовольственных товаров, прочих товаров первой необходимости, а также лекарственных средств.

Однако, следует отметить, что на данный момент реализовываются главные меры поддержки бизнеса и жителей страны. Программа поддержки кредитования малого и среднего бизнеса – основной инструмент поддержки.

Как отметила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, по информации многих банков с 2 по 7 апреля количество обращений за реструктуризацией от малого и среднего бизнеса увеличилось на 22% и в общей сложности составило свыше 21 тысячи.

Руководителям отделений банков в РД премьер-министр региона Артём Здунов указал на то, что необходимо перестроиться и оперативно реагировать на существующие изменения, взаимодействуя с головными офисами для получения разъяснений по реализации Постановлений Правительства РФ в сфере оказания поддержки населения и бизнес-сообщества.

Агентству по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан поручили помогать предпринимателям в организации взаимодействия с банковским сектором.

Оплачиваемая безработица

Гражданам, которые потеряли работу во время самоизоляции или в течение 30 дней после её прекращения, будут выданы повышенные выплаты, компенсации будут рассчитываться со дня увольнения, однако не ранее 1 апреля 2020 года. Дополнительные меры поддержки жителей республики, которые потеряли работу, будут функционировать в течение полугода – до 30 сентября 2020 года.

Но официально безработными признаются не все. Например, пенсионеры и студенты, обучающиеся в вузах очно, учредители обществ с ограниченной ответственностью и люди, которые зарегистрированы как ИП, не получат выплату, даже если они лишились трудовой деятельности из-за пандемии. Выплаты полагаются только лицам, состоящим на учёте по безработице. Если вы лишились работы недавно, то нужно совершить звонок в Центр занятости населения и записаться на приём, хотя ещё лучше будет, если вы отправите копии документов на электронную почту, чтобы специалисты могли проверить их заранее.

Минтруда Республики Дагестан планирует при необходимости вовлекать предприятия Дагестана в реализацию антикризисных мероприятий за счёт средств федерального бюджета.

Вразумительные меры

Подводя итоги, можно прийти к вполне очевидному выводу: принимая позицию оппозиции, хорошо бы воспользоваться хотя бы косвенными фактами, которые подтверждают, во-первых, отсутствие всяческой угрозы коронавирусной инфекции, во-вторых, антинародность мер, которые принимаются руководством страны и республики. И уж если быть до конца честным, то как иначе, если не призывом к массовому суициду расценивать оценку сегодняшней ситуации чрезмерными «оптимистами»?

С такими вот "реалистами" необходимо проделывать то же, что проделывают в одном из американских штатов со злостными нарушителями ПДД – их приводят на экскурсии в морг, где показывают изувеченные тела погибших в автомобильных катастрофах. Эффект бесподобный.

Может, и нам следует организовать визиты неверующих в инфекционные отделения? Чтобы неповадно было мозги людям морочить. Хотя… Скажут ведь, что постановка.