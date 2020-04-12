Пока рано отменять самоизоляцию

Как сообщает ТАСС, рост количества заразившихся коронавирусом в Москве стал результатом расслабленного поведения москвичей за последние 10 дней. По словам представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович, число заболевших очень быстро растет. "Это результат всего, что происходило последние десять дней. К сожалению, хорошая погода и расслабление, потому что цифры были не такими высокими, позволили людям думать: "А это не касается меня"", - сказала она. Представитель ВОЗ отметила, что четыре недели назад прирост количества зараженных в Москве был значительно ниже, а на прошлой неделе еще снизился, что на тот момент свидетельствовало о стабилизации ситуации. "Москва имела хорошее снижение <...> За четыре недели средний прирост прирост был 20-22% - очень медленный. Я на прошлой неделе практический увидела на выходных, что это число снизилось, а во вторник оно было 12%, это значит переход в другую часть эпидемии - стабилизацию", - добавила она. Стоит напомнить жителям Махачкалы, что эпидемия в России еще даже не достигла своего пика. Не думаю, что кто-то забыл о том, что было в Италии. Или о том, что количество заболевших в США подошло к 500 тысячам человек. Оставайтесь дома и заботьтесь о своем благополучии.