ЗАМАНА - Пока рано отменять самоизоляцию

Пока рано отменять самоизоляцию

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12 апреля, 2020. Воскресенье 18:33
Пока рано отменять самоизоляцию

 Хочется привести Москву в пример жителям Махачкалы, которые в последние дни заметно расслабились и начали гулять по городу.

Пока рано отменять самоизоляцию
Общество

Как сообщает ТАСС, рост количества заразившихся коронавирусом в Москве стал результатом расслабленного поведения москвичей за последние 10 дней. По словам представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович, число заболевших очень быстро растет. "Это результат всего, что происходило последние десять дней. К сожалению, хорошая погода и расслабление, потому что цифры были не такими высокими, позволили людям думать: "А это не касается меня"", - сказала она.  Представитель ВОЗ отметила, что четыре недели назад прирост количества зараженных в Москве был значительно ниже, а на прошлой неделе еще снизился, что на тот момент свидетельствовало о стабилизации ситуации. "Москва имела хорошее снижение <...> За четыре недели средний прирост прирост был 20-22% - очень медленный. Я на прошлой неделе практический увидела на выходных, что это число снизилось, а во вторник оно было 12%, это значит переход в другую часть эпидемии - стабилизацию", - добавила она. Стоит напомнить жителям Махачкалы, что эпидемия в России еще даже не достигла своего пика. Не думаю, что кто-то забыл о том, что было в Италии. Или о том, что количество заболевших в США подошло к 500 тысячам человек. Оставайтесь дома и заботьтесь о своем благополучии. 

 

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