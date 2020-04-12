ЗАМАНА - Указ Главы Республики Дагестан о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно

Указ Главы Республики Дагестан о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно

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12 апреля, 2020. Воскресенье 15:56
Указ Главы Республики Дагестан о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно

Владимир Васильев подписал указ о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет в соответствии с президентским указом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Указ был опубликован на сайте главы Дагестана.

Указ Главы Республики Дагестан о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно
Общество

Пособие выплачивается с 1 января 2020 года. Оно положено семьям, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума в РД за второй квартал года, предшествующего обращению. Размер выплаты составит 50% от величины детского прожиточного минимума в республике за этот же период.

К примеру, во II квартале прошлого года в РД прожиточный минимум был установлен в размере 10 043 рубля, а детский прожиточный минимум – в размере 10 119 рублей. Для обратившихся за пособием до конца 2020 года его сумма составит более 5 тысяч рублей.

Реализацией выплат займется министерство труда и социального развития республики. Правительству РД поручено до 1 июня принять нормативный правовой акт, который обеспечит выплату пособий.

 

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