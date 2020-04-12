ЗАМАНА - Очередные дезинфекционные мероприятия провели в Хасавюртовском районе

Очередные дезинфекционные мероприятия провели в Хасавюртовском районе

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12 апреля, 2020. Воскресенье 14:35
Очередные дезинфекционные мероприятия провели в Хасавюртовском районе

Накануне в ряде поселений Хасавюртовского района на придворовых территориях и помещениях домовладений категории малоимущих, одиноких и оказавшихся в сложной жизненной ситуации жителей, при активном участии волонтеров района, прошли очередные дезинфекционные мероприятия. Об этом информирует пресс-служба муниципалитета.

Очередные дезинфекционные мероприятия провели в Хасавюртовском районе
Общество

Заместитель главы администрации района Вахит Касимов отметил, что во всех поселениях района регулярно проводятся противоэпидемические дезинфекционные мероприятия. Особое внимание уделяется одиноким пожилым жителям района, семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

 

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