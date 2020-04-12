Стали известны временные правила регистрации безработных граждан

Чтобы предотвратить распространение коронавируса в России, а также чтобы обеспечить социальную защиту населения были утверждены временные правила регистрации жителей в качестве безработных, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 8 апреля 2020 года.

Так, каждый незанятый гражданин региона может подать заявку дистанционно. Для этого жителю нужно зарегистрироваться на портале «Госуслуги» или на Общероссийской базе вакансий «Работа в России». После регистрации надо заполнить заявление в электронной форме.

Для того, чтобы поставили на учёт по безработице инвалида, так же надо заполнить заявление в электронной форме, прочие документы центры занятости населения запрашивают сами.

Решение о том, чтобы признать зарегистрированного гражданина безработным, принимает центр занятости не позже 11 дней со дня представления заявления в электронной форме в дистанционном порядке. Как только гражданина признают безработным, назначаются пособия по безработице. Каждый гражданин, которого признали безработным получит уведомление о том, что он состоит на учёте в центре занятости.