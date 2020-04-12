ЗАМАНА - Стали известны временные правила регистрации безработных граждан

Стали известны временные правила регистрации безработных граждан

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12 апреля, 2020. Воскресенье 13:29
Стали известны временные правила регистрации безработных граждан

Чтобы предотвратить распространение коронавируса в России, а также чтобы обеспечить социальную защиту населения были утверждены временные правила регистрации жителей в качестве безработных, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 8 апреля 2020 года.

Стали известны временные правила регистрации безработных граждан
Общество

Так, каждый незанятый гражданин  региона  может подать заявку дистанционно. Для этого жителю нужно зарегистрироваться на портале «Госуслуги» или на Общероссийской базе вакансий «Работа в России». После регистрации надо заполнить заявление в электронной форме.

Для того, чтобы поставили на учёт по безработице инвалида, так же надо заполнить заявление в электронной форме, прочие документы центры занятости  населения запрашивают сами.
Решение о том, чтобы признать зарегистрированного гражданина безработным, принимает центр занятости не позже 11 дней со дня представления заявления в электронной форме в дистанционном порядке. Как только гражданина признают безработным, назначаются пособия по безработице. Каждый гражданин, которого признали безработным получит уведомление о том, что он состоит на учёте в центре занятости.

 

 

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