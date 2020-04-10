В Рутульском районе Дагестана провели благотворительную акцию #МыВместе

Такая благотворительная акция проведена за счёт добровольных пожертвований жителей района и уроженцев района, которые проживают также и вне Дагестана. Участвовали в акции представители ДУМД и Фонда "Инсан" в Рутульском районе и прочие активисты-добровольцы.