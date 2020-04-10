В Хасавюрте оказали помощь гражданам в период самоизоляции

В Хасавюрте провели акцию по поддержке одиноких и социально незащищенных слоёв населения.

Хасавюртовское городское местное отделение Партии «Единая Россия» совместно с активистами «Молодой Гвардии Единой России» помогли инвалидам, пожилым и одиноким горожанам, которые находятся в трудном финансовом положении, и вынуждены находиться в самоизоляции из-за распространения коронавируса.

Каждый день волонтёры обрабатывают в оперативном режиме каждое обращение граждан, поступающее на горячую линию. В первую очередь рассматриваются обращения одиноких пенсионеров и инвалидов, которые находятся в группе риска.