В Махачкале закрыты все рынки, кроме продовольственных

Автор Габи

Для того, чтобы новая коронавирусная инфекция не распространялась на территории Махачкали приостановили деятельность всех рынков, кроме продовольственных. Данную информацию сообщают «Махачкалинские известия», ссылаясь на информацию, представленную начальником Управления торговли, предпринимательства и рекламы г. Махачкалы Алибулатом Магомедовым.