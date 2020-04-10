Он отметил, что о необходимости закрытия были уведомлены все коммерческие объекты. Примерно 90% из них вошли в положение и закрыли свои объекты сразу. Открытыми остались только продовольственные предприятия.
В Махачкале закрыты все рынки, кроме продовольственных
- Автор Габи
- 10 апреля, 2020. Пятница 00:11
Для того, чтобы новая коронавирусная инфекция не распространялась на территории Махачкали приостановили деятельность всех рынков, кроме продовольственных. Данную информацию сообщают «Махачкалинские известия», ссылаясь на информацию, представленную начальником Управления торговли, предпринимательства и рекламы г. Махачкалы Алибулатом Магомедовым.
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