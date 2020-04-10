ЗАМАНА - В Махачкале закрыты все рынки, кроме продовольственных

В Махачкале закрыты все рынки, кроме продовольственных

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10 апреля, 2020. Пятница 00:11
В Махачкале закрыты все рынки, кроме продовольственных

Для того, чтобы новая коронавирусная инфекция не распространялась на территории Махачкали приостановили деятельность всех рынков, кроме продовольственных. Данную информацию сообщают «Махачкалинские известия», ссылаясь на информацию, представленную начальником Управления торговли, предпринимательства и рекламы г. Махачкалы Алибулатом Магомедовым.

В Махачкале закрыты все рынки, кроме продовольственных
Общество

Он отметил, что о необходимости закрытия были уведомлены все коммерческие объекты. Примерно 90% из них вошли в положение и закрыли свои объекты сразу. Открытыми остались только продовольственные предприятия.

 

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