Джонсон будет пребывать под наблюдением медиков на раннем этапе выздоровления. Он в хорошем настроении, заверили его представители.
Бориса Джонсона перевели из реанимации
- Автор Мадина
- 10 апреля, 2020. Пятница 00:00
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели из реанимации в обычную палату. Об этом заявил офис премьер-министра, сообщают РИА Новости.
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