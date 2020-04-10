ЗАМАНА - Бориса Джонсона перевели из реанимации

Бориса Джонсона перевели из реанимации

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10 апреля, 2020. Пятница 00:00
Бориса Джонсона перевели из реанимации

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели из реанимации в обычную палату. Об этом заявил офис премьер-министра, сообщают РИА Новости.

Бориса Джонсона перевели из реанимации
Общество

Джонсон будет пребывать под наблюдением медиков на раннем этапе выздоровления. Он в хорошем настроении, заверили его представители.

 

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