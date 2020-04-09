Роспотребнадзор по Дагестану разъяснил работодателям порядок получения акта, дающего право на ведение деятельности в условиях режима повышенной готовности

На официальном сайте Роспотребнадзора по РД размещена соответствующая форма заявления и рекомендации для работодателей по профилактике коронавируса на рабочих местах. К заявлению нужно приложить форму уведомления, в которой работодатель в произвольной форме демонстрирует соответствие организации противоэпидемическим условиям в соответствии с рекомендациями. На том же сайте есть доступ к электронным формам документов, которые можно скачать. Готовое заявление и уведомление должно быть направлено в Роспотребнадзор по РД или в территориальные отделы по РД. Направление заявления можно отправить в том числе по электронной почте.