ЗАМАНА - Роспотребнадзор по Дагестану разъяснил работодателям порядок получения акта, дающего право на ведение деятельности в условиях режима повышенной готовности

Роспотребнадзор по Дагестану разъяснил работодателям порядок получения акта, дающего право на ведение деятельности в условиях режима повышенной готовности

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09 апреля, 2020. Четверг 18:25
Роспотребнадзор по Дагестану разъяснил работодателям порядок получения акта, дающего право на ведение деятельности в условиях режима повышенной готовности

Роспотребнадзор по РД дал разъяснение работодателям относительно порядка получения акта, который даёт право работать в условиях режима повышенной готовности.

Роспотребнадзор по Дагестану разъяснил работодателям порядок получения акта, дающего право на ведение деятельности в условиях режима повышенной готовности
Общество

На официальном сайте Роспотребнадзора по РД размещена соответствующая форма заявления и рекомендации для работодателей по профилактике коронавируса на рабочих местах. К заявлению нужно приложить форму уведомления,  в которой работодатель в произвольной форме демонстрирует соответствие организации противоэпидемическим условиям в соответствии с рекомендациями. На том же сайте есть доступ к электронным формам документов, которые можно скачать. Готовое заявление и уведомление должно быть направлено в Роспотребнадзор по РД или в территориальные отделы по РД. Направление заявления можно отправить в том числе по электронной почте.

 

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