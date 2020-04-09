В Дагестане названы организации, которые продолжат работу в нерабочие дни в апреле

Автор Габи

Власти РД сформировали перечень организаций, которые могут снова функционировать, не смотря на Указ Президента РФ об ограничениях, действующих в нерабочие дни в текущем месяце. В изданном распоряжении Главы сообщается, что для этого организациям необходимо получить положительный акт от управления Роспотребнадзора.