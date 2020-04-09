Согласно подпункту Ж пункта 4 Указа Президента РФ от 02.04.2020 N 239 у региональных властей есть полномочия, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте РФ ограничить соблюдение правила Указа Президента на перечень организаций. Так появилось Распоряжение Главы РД. Полный список организаций, которые могут теперь осуществлять свою деятельность можно посмотреть здесь
В Дагестане названы организации, которые продолжат работу в нерабочие дни в апреле
- Автор Габи
- 09 апреля, 2020. Четверг 12:11
Власти РД сформировали перечень организаций, которые могут снова функционировать, не смотря на Указ Президента РФ об ограничениях, действующих в нерабочие дни в текущем месяце. В изданном распоряжении Главы сообщается, что для этого организациям необходимо получить положительный акт от управления Роспотребнадзора.
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