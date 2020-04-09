Дагестан вчетверо увеличит средства на объекты водоснабжения и водоотведения в 2020 году

Автор Мадина

На постройку и проектирование объектов водоснабжения и водоотведения в 2020 году Власти региона выделят больше 4,1 миллиарда рублей, что в 4,4 раза больше по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Минстрой Дагестана.