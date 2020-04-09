ЗАМАНА - Дагестан вчетверо увеличит средства на объекты водоснабжения и водоотведения в 2020 году

Дагестан вчетверо увеличит средства на объекты водоснабжения и водоотведения в 2020 году

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09 апреля, 2020. Четверг 12:02
Дагестан вчетверо увеличит средства на объекты водоснабжения и водоотведения в 2020 году

На постройку и проектирование объектов водоснабжения и водоотведения в 2020 году Власти региона выделят больше 4,1 миллиарда рублей, что в 4,4 раза больше по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Минстрой Дагестана.

Дагестан вчетверо увеличит средства на объекты водоснабжения и водоотведения в 2020 году
Общество

К вводу в эксплуатацию в 2020 году собираются подготовить 43 объекта, из которых 40 объектов водоснабжения и 3 - водоотведения, с общим объемом финансирования более 2,48 миллиарда рублей. "Это даст возможность обеспечить водоснабжением 65 населенных пунктов с общим числом населения более 400 тысяч человек", - подчеркивается в сообщении.

 

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