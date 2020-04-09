ЗАМАНА - В Дагестане увеличилась площадь, заселенная саранчой

В Дагестане увеличилась площадь, заселенная саранчой

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09 апреля, 2020. Четверг 11:57
В Дагестане увеличилась площадь, заселенная саранчой

В Дагестане увеличилась изученная и заселенная площадь сельхозземель, заселенных саранчой. Сведения об этом опубликованы на сайте «Мирмол».

В Дагестане увеличилась площадь, заселенная саранчой
Общество

Как сообщает Россельхозцентр РД, по состоянию на начало апреля изучению было подвергнуто 44 тысяч гектаров земель, четверть из которых оказалась заселенной.

Из-за этого филиал рекомендовал руководителям муниципалитетов, на которых обнаружены саранчовые, предпринять различные упреждающие меры для своевременной борьбы с ними и уничтожения.

Тут стоит заметить, что в скором времени Дагестан коллегиально со Ставропольским краем и Калмыкией организует совместные детальные обследования приграничных территорий.

 

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