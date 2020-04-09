В Дагестане увеличилась площадь, заселенная саранчой

В Дагестане увеличилась изученная и заселенная площадь сельхозземель, заселенных саранчой. Сведения об этом опубликованы на сайте «Мирмол».

Как сообщает Россельхозцентр РД, по состоянию на начало апреля изучению было подвергнуто 44 тысяч гектаров земель, четверть из которых оказалась заселенной.

Из-за этого филиал рекомендовал руководителям муниципалитетов, на которых обнаружены саранчовые, предпринять различные упреждающие меры для своевременной борьбы с ними и уничтожения.

Тут стоит заметить, что в скором времени Дагестан коллегиально со Ставропольским краем и Калмыкией организует совместные детальные обследования приграничных территорий.