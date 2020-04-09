Как сообщает Россельхозцентр РД, по состоянию на начало апреля изучению было подвергнуто 44 тысяч гектаров земель, четверть из которых оказалась заселенной.
Из-за этого филиал рекомендовал руководителям муниципалитетов, на которых обнаружены саранчовые, предпринять различные упреждающие меры для своевременной борьбы с ними и уничтожения.
Тут стоит заметить, что в скором времени Дагестан коллегиально со Ставропольским краем и Калмыкией организует совместные детальные обследования приграничных территорий.