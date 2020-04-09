В 2020 году в Махачкале планируют отремонтировать более 80 улиц

В 2020 году в Махачкале по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» собираются сделать ремонт и обновление 85 улиц общей длиной более 50 км. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сайт городской администрации.

Сообщают, что, в частности, в Советском районе Махачкалы обновят 28 дорог, в Ленинском - 19 и в Кировском - 38. Также, в рамках национального проекта установят объекты организации дорожного движения на 67 дорожных участках. Вся стоимость реализации проекта в Махачкале, как замечают, составит 680 миллионов рублей, в том числе на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог 617 миллионов 458 тысяч рублей, по организации дорожного движения - 62 миллионов 541 тысяч рублей.