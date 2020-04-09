ЗАМАНА - В 2020 году в Махачкале планируют отремонтировать более 80 улиц

В 2020 году в Махачкале планируют отремонтировать более 80 улиц

Автор
09 апреля, 2020. Четверг 11:53
В 2020 году в Махачкале планируют отремонтировать более 80 улиц

В 2020 году в Махачкале по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» собираются сделать ремонт и обновление 85 улиц общей длиной более 50 км. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сайт городской администрации.

В 2020 году в Махачкале планируют отремонтировать более 80 улиц
Общество

Сообщают, что, в частности, в Советском районе Махачкалы обновят 28 дорог, в Ленинском - 19 и в Кировском - 38. Также, в рамках национального проекта установят объекты организации дорожного движения на 67 дорожных участках. Вся стоимость реализации проекта в Махачкале, как замечают, составит 680 миллионов рублей, в том числе на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог 617 миллионов 458 тысяч рублей, по организации дорожного движения - 62 миллионов 541 тысяч рублей.

 

Прочитано 86 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top