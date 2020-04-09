ЗАМАНА - Свыше 4 000 дагестанцев отправятся на военную службу этой весной

Свыше 4 000 дагестанцев отправятся на военную службу этой весной

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09 апреля, 2020. Четверг 09:51
Свыше 4 000 дагестанцев отправятся на военную службу этой весной

В 2020 году в ряды вооружённых сил Российской Федерации войдут 135 000 призывников.

Свыше 4 000 дагестанцев отправятся на военную службу этой весной
Общество

Об этом пишет официальный сайт «Махачкалинские известия».

Как сообщают, 4200 из новобранцев будут жителями Республики Дагестан.

 

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