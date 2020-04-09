Об этом пишет официальный сайт «Махачкалинские известия».
Как сообщают, 4200 из новобранцев будут жителями Республики Дагестан.
В 2020 году в ряды вооружённых сил Российской Федерации войдут 135 000 призывников.
Об этом пишет официальный сайт «Махачкалинские известия».
Как сообщают, 4200 из новобранцев будут жителями Республики Дагестан.
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