ЗАМАНА - Доктор филологических наук обратилась к жителям Дагестана

Доктор филологических наук обратилась к жителям Дагестана

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09 апреля, 2020. Четверг 00:00
Доктор филологических наук обратилась к жителям Дагестана

Профессор, доктор филологических наук Гасанова Узлипат Усмановна, обращаясь к жителям республики, призвала их соблюдать все требования самоизоляции:

Доктор филологических наук обратилась к жителям Дагестана
Общество

«Сегодня очень напряжённая обстановка не только в нашей стране, но и во всем мире в целом. Коронавирус охватил всю планету. По ТВ и в соцсетях множество комментариев разного толка. В связи с этим, стремительно  меняется не только общество, но и наши привычки. Важно соблюдать все гигиенические требования, без острой необходимости не выходить из дома. Учебный процесс проходит в дистанционном формате. На мой взгляд, это немного стесняет наши возможности использования разных приемов методики. Но, параллельно происходит осознание всеми нами важности происходящего. Любовь и забота о близких - вот что главное во всей этой ситуации. Особенно, если учесть, что в последнее время именно этих качеств и не хватало всему миру. Общая тревога, страх потерять ближнего объединили всех. Поэтому, призываю всех сидеть дома и заниматься приведением в порядок своих дел и мыслей”.

 

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