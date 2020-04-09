«Сегодня очень напряжённая обстановка не только в нашей стране, но и во всем мире в целом. Коронавирус охватил всю планету. По ТВ и в соцсетях множество комментариев разного толка. В связи с этим, стремительно меняется не только общество, но и наши привычки. Важно соблюдать все гигиенические требования, без острой необходимости не выходить из дома. Учебный процесс проходит в дистанционном формате. На мой взгляд, это немного стесняет наши возможности использования разных приемов методики. Но, параллельно происходит осознание всеми нами важности происходящего. Любовь и забота о близких - вот что главное во всей этой ситуации. Особенно, если учесть, что в последнее время именно этих качеств и не хватало всему миру. Общая тревога, страх потерять ближнего объединили всех. Поэтому, призываю всех сидеть дома и заниматься приведением в порядок своих дел и мыслей”.