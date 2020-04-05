ЗАМАНА - В Дагестан доставят средства индивидуальной защиты

В Дагестан доставят средства индивидуальной защиты

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05 апреля, 2020. Воскресенье 16:46
В Дагестан доставят средства индивидуальной защиты

В Дагестан доставят тысячи медицинских масок, защитных костюмов и дезинфицирующих средств.

В Дагестан доставят средства индивидуальной защиты
Общество

В процессе собрания Оперативного штаба заместитель министра промышленности и энергетики Дагестана Батыр Эмеев сообщил о поставках средств индивидуальной защиты в регион. «На следующей неделе ожидается поставка 400 тысяч медицинских масок, 1000 противочумных костюмов, 3000 дезинфицирующих средств, 3 переносных тепловизора. Также к концу недели будут привезены 300 ИК-термометров, 2000 одноразовых халатов, 200 тысяч перчаток, 200 тысяч бахил. Каждый день в Дагестан уже поступают 10 000 марлевых масок. Кроме того, в Дагестан дополнительно привезут еще 400 тысяч медицинских масок по линии МЧС», - сообщил замминистра.

 

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