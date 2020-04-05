О мерах поддержки населения и предпринимательства

Был обговорен проект распоряжения Правительства Дагестана, которым будет утвержден Перечень организаций, на которые не распространяются ограничительные меры в связи с распространением коронавируса. «Программа, которую предлагает Правительство Дагестана, фактически расширяет область деятельности и доступ для очень большого количества организаций. При этом ответственность за проведение санэпидмероприятий должен нести руководитель организации: прежде всего, в части недопущения к работе тех, кому даны постановления о самоизоляции, а также обеспечения элементарными средствами гигиены, в том числе масками, большая партия которых, кстати, уже доставляется в Дагестан в эти дни», - высказался Здунов. Здунов отметил, что сейчас нужно думать о том, чтобы не оставить граждан без средств к существованию.