ЗАМАНА - О мерах поддержки населения и предпринимательства

О мерах поддержки населения и предпринимательства

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05 апреля, 2020. Воскресенье 16:40
О мерах поддержки населения и предпринимательства

С представителями бизнеса Дагестана премьер-министр РД Артём Здунов обговорил сегодня, 5 апреля, формы поддержки предпринимателей в условиях распространения коронавируса.

О мерах поддержки населения и предпринимательства
Общество

Был обговорен проект распоряжения Правительства Дагестана, которым будет утвержден Перечень организаций, на которые не распространяются ограничительные меры в связи с распространением коронавируса. «Программа, которую предлагает Правительство Дагестана, фактически расширяет область деятельности и доступ для очень большого количества организаций. При этом ответственность за проведение санэпидмероприятий должен нести руководитель организации: прежде всего, в части недопущения к работе тех, кому даны постановления о самоизоляции, а также обеспечения элементарными средствами гигиены, в том числе масками, большая партия которых, кстати, уже доставляется в Дагестан в эти дни», - высказался Здунов. Здунов отметил, что сейчас нужно думать о том, чтобы не оставить граждан без средств к существованию.

 

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