В Дагестане проводятся меры поддержки населения

Во всех городах и районах РД проводятся меры поддержки населения в связи с потребностью самоизоляции для недопущения распространения коронавируса.

В каждом районе Дагестана властями была организована помощь малоимущим и нуждающимся. Особое внимание уделяется взрослому населению, которые более подвержены риску заболевания.

В свою очередь, Министерство труда и социального развития предложило на время трудоустроить дагестанских безработных. Для того, чтобы не допустить напряженность в области занятости субъектов Российской Федерации, в том числе ухудшение ситуации на отдельных предприятиях из-за введения режимов неполной занятости и простоя, Минтруд РД прорабатывает вопрос об участии организаций региона в реализации различных антикризисных мероприятий.