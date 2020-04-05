ЗАМАНА - В Дагестане проводятся меры поддержки населения

В Дагестане проводятся меры поддержки населения

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05 апреля, 2020. Воскресенье 14:31
В Дагестане проводятся меры поддержки населения

Во всех городах и районах РД проводятся меры поддержки населения в связи с потребностью самоизоляции для недопущения распространения коронавируса.

В Дагестане проводятся меры поддержки населения
Общество

В каждом районе Дагестана властями была организована помощь малоимущим и нуждающимся. Особое внимание уделяется взрослому населению, которые более подвержены риску заболевания.

В свою очередь, Министерство труда и социального развития предложило на время трудоустроить дагестанских безработных. Для того, чтобы не допустить напряженность в области занятости субъектов Российской Федерации, в том числе ухудшение ситуации на отдельных предприятиях из-за введения режимов неполной занятости и простоя, Минтруд РД прорабатывает вопрос об участии организаций региона в реализации различных антикризисных мероприятий.

 

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