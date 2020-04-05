ЗАМАНА - Последняя информация по коронавирусной ситуации в Дагестане

Последняя информация по коронавирусной ситуации в Дагестане

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05 апреля, 2020. Воскресенье 13:30
Последняя информация по коронавирусной ситуации в Дагестане

Зарегистрировано 4 человека, полностью вылечившихся от коронавируса, но наблюдается рост количества тяжелобольных пациентов.

Последняя информация по коронавирусной ситуации в Дагестане
Общество

Состояние пятерых пациентов оценивается как стабильно тяжёлое. Среди них 85-летняя женщина с подтвержденным диагнозом. Ещё один мужчина с признаками коронавируса был накануне отвезен, по линии санитарной авиации, из Южно-Сухокумска в РЦИБ. У мужчины развились осложнения характерные для людей, имеющих хронические заболевания. Заболевшие остаются под постоянным наблюдением врачей, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

 

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