Состояние пятерых пациентов оценивается как стабильно тяжёлое. Среди них 85-летняя женщина с подтвержденным диагнозом. Ещё один мужчина с признаками коронавируса был накануне отвезен, по линии санитарной авиации, из Южно-Сухокумска в РЦИБ. У мужчины развились осложнения характерные для людей, имеющих хронические заболевания. Заболевшие остаются под постоянным наблюдением врачей, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Последняя информация по коронавирусной ситуации в Дагестане
- Автор Мадина
- 05 апреля, 2020. Воскресенье 13:30
Зарегистрировано 4 человека, полностью вылечившихся от коронавируса, но наблюдается рост количества тяжелобольных пациентов.