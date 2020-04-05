Последняя информация по коронавирусной ситуации в Дагестане

Состояние пятерых пациентов оценивается как стабильно тяжёлое. Среди них 85-летняя женщина с подтвержденным диагнозом. Ещё один мужчина с признаками коронавируса был накануне отвезен, по линии санитарной авиации, из Южно-Сухокумска в РЦИБ. У мужчины развились осложнения характерные для людей, имеющих хронические заболевания. Заболевшие остаются под постоянным наблюдением врачей, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.