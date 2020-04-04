О пропусках, выдаваемых мошенниками

В одном из телеграм-каналов заявляют, что пропуска на свободное перемещение по дорогам Дагестана массово выдаются за материальное вознаграждение лицами, ответственными за данное направление в органах исполнительности власти республики.

Сложная ситуация в республике стала прекрасной почвой для появления разных мошенников и знатоков, которые пытаются обмануть жителей региона. Напоминаем, что пропуска анонсированы Главой Дагестана Владимиром Васильевым в его Указе. Ни одно учреждение, государственное оно или коммерческое, до публикации Порядка не может их выдавать. Не верьте мошенникам и будьте бдительны.