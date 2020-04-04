Сложная ситуация в республике стала прекрасной почвой для появления разных мошенников и знатоков, которые пытаются обмануть жителей региона. Напоминаем, что пропуска анонсированы Главой Дагестана Владимиром Васильевым в его Указе. Ни одно учреждение, государственное оно или коммерческое, до публикации Порядка не может их выдавать. Не верьте мошенникам и будьте бдительны.
О пропусках, выдаваемых мошенниками
- Автор Мадина
- 04 апреля, 2020. Суббота 13:28
В одном из телеграм-каналов заявляют, что пропуска на свободное перемещение по дорогам Дагестана массово выдаются за материальное вознаграждение лицами, ответственными за данное направление в органах исполнительности власти республики.
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