ЗАМАНА - Волонтёры Дагестана помогают нуждающимся в рамках акции #МыВместе

Волонтёры Дагестана помогают нуждающимся в рамках акции #МыВместе

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04 апреля, 2020. Суббота 13:10
Волонтёры Дагестана помогают нуждающимся в рамках акции #МыВместе
В РФ проходит акция #МыВместе. Основной целью акции является помощь другим во время распространения новой коронавирусной инфекции.
На сайте МыВместе2020.рф каждый желающий может предложить свою помощь, стать волонтером, узнать полезные новости.
Волонтёры Дагестана помогают нуждающимся в рамках акции #МыВместе
Общество
В Дагестане в рамках проекта #МыВместе волонтёры посетили свыше 100 нуждающихся жителей республики. Участники акции вместе с благотворительным фондом "Инсан" купили и доставили продуктовые наборы более 10 ветеранам ВОВ. Волонтёрами и фондом также планируется провести масштабную акцию, в ходе которой раздать 1000 продуктовых наборов.

Телефон «горячей линии» по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам 8-800-200-34-11.

 

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