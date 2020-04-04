Волонтёры Дагестана помогают нуждающимся в рамках акции #МыВместе
- Автор Габи
- 04 апреля, 2020. Суббота 13:10
В РФ проходит акция #МыВместе. Основной целью акции является помощь другим во время распространения новой коронавирусной инфекции.
На сайте МыВместе2020.рф каждый желающий может предложить свою помощь, стать волонтером, узнать полезные новости.
На сайте МыВместе2020.рф каждый желающий может предложить свою помощь, стать волонтером, узнать полезные новости.
В Дагестане в рамках проекта #МыВместе волонтёры посетили свыше 100 нуждающихся жителей республики. Участники акции вместе с благотворительным фондом "Инсан" купили и доставили продуктовые наборы более 10 ветеранам ВОВ. Волонтёрами и фондом также планируется провести масштабную акцию, в ходе которой раздать 1000 продуктовых наборов.
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Телефон «горячей линии» по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам 8-800-200-34-11.
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Телефон «горячей линии» по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам 8-800-200-34-11.
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