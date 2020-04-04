Волонтёры Дагестана помогают нуждающимся в рамках акции #МыВместе

В РФ проходит акция #МыВместе. Основной целью акции является помощь другим во время распространения новой коронавирусной инфекции.

На сайте МыВместе2020.рф каждый желающий может предложить свою помощь, стать волонтером, узнать полезные новости.

В Дагестане в рамках проекта #МыВместе волонтёры посетили свыше 100 нуждающихся жителей республики. Участники акции вместе с благотворительным фондом "Инсан" купили и доставили продуктовые наборы более 10 ветеранам ВОВ. Волонтёрами и фондом также планируется провести масштабную акцию, в ходе которой раздать 1000 продуктовых наборов.

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Телефон «горячей линии» по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам 8-800-200-34-11.