О публикации личных данных заболевших

Удивительно, но в условиях эпидемии коронавируса приходится напоминать о банальных вещах, о которым нам известно с ранних лет. Есть такое понятие — личное пространство и личные данные.

Никто из нас не выкладывает в общий доступ свои паспортные данные, пин код банковской карты или анализы, полученные из лабораторий.

Кто-то, кто забыл о культуре и уважении к чужой жизни, выложил в общий доступ ту информацию, которую никто из нас не должен был видеть. Для чего это сделано? Чтобы начать травлю на людей? Чтобы люди, не имеющие к ним отношения, показывали на них пальцем или пытались как-то навредить?

Представьте, что кто-то выложил ваши паспортные данные в общее пользование. Вряд ли кто-то оценит подобное положительно. Уверена, что в полицию сразу же поступит соответствующее заявление.

Человек, который совершил такой поступок, забыл не только о чужом личном пространстве, но и о том, что в современных реалиях наказуемо все. И этот поступок тоже понесет за собой наказание.

Выкладывать чужие данные — недопустимо. Требовать чужие данные — недопустимо.

Уважайте не только свое личное пространство, но и чужое. Свобода заканчивается там, где начинается чужая свобода.