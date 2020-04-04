ЗАМАНА - О публикации личных данных заболевших

О публикации личных данных заболевших

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04 апреля, 2020. Суббота 13:17
О публикации личных данных заболевших

Недавно кто-то выложил в интернет персональные данные заболевших, где указаны не только их имена, но и адреса.

О публикации личных данных заболевших
Общество

Удивительно, но в условиях эпидемии коронавируса приходится напоминать о банальных вещах, о которым нам известно с ранних лет. Есть такое понятие — личное пространство и личные данные.
Никто из нас не выкладывает в общий доступ свои паспортные данные, пин код банковской карты или анализы, полученные из лабораторий.
Кто-то, кто забыл о культуре и уважении к чужой жизни, выложил в общий доступ ту информацию, которую никто из нас не должен был видеть. Для чего это сделано? Чтобы начать травлю на людей? Чтобы люди, не имеющие к ним отношения, показывали на них пальцем или пытались как-то навредить?
Представьте, что кто-то выложил ваши паспортные данные в общее пользование. Вряд ли кто-то оценит подобное положительно. Уверена, что в полицию сразу же поступит соответствующее заявление.
Человек, который совершил такой поступок, забыл не только о чужом личном пространстве, но и о том, что в современных реалиях наказуемо все. И этот поступок тоже понесет за собой наказание.
Выкладывать чужие данные — недопустимо. Требовать чужие данные — недопустимо.
Уважайте не только свое личное пространство, но и чужое. Свобода заканчивается там, где начинается чужая свобода.

 

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