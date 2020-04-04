ЗАМАНА - Владимир Васильев призвал глав районов и городов Дагестана в тяжёлое время поддержать бизнес

Владимир Васильев призвал глав районов и городов Дагестана в тяжёлое время поддержать бизнес

Автор
04 апреля, 2020. Суббота 10:32
Владимир Васильев призвал глав районов и городов Дагестана в тяжёлое время поддержать бизнес

3 апреля коронавирусную обстановку в РД обговорил  Глава Дагестана Владимир Васильев с руководителями городов и районов региона. Собрание прошло в режиме видеоконференцсвязи и затронуло список важных тем.

Владимир Васильев призвал глав районов и городов Дагестана в тяжёлое время поддержать бизнес
Общество

Обсуждая борьбу с распространением коронавируса, Владимир Васильев заявил, что вчера в Дагестан приехало 1050 пассажиров, до этого было больше – в районе 2000. Это люди, вернувшиеся из Европы, прилетевшие через Москву. Москва сейчас занимает первое место по числу заболевших коронавирусом, сейчас там сложная обстановка. Как заметил Васильев, при этом Москва справляется со своей задачей по борьбе с коронавирусом, не вводя пропускную систему и чрезвычайный режим. Подробнее можно прочитать тут.

 

Прочитано 44 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top