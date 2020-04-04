Обсуждая борьбу с распространением коронавируса, Владимир Васильев заявил, что вчера в Дагестан приехало 1050 пассажиров, до этого было больше – в районе 2000. Это люди, вернувшиеся из Европы, прилетевшие через Москву. Москва сейчас занимает первое место по числу заболевших коронавирусом, сейчас там сложная обстановка. Как заметил Васильев, при этом Москва справляется со своей задачей по борьбе с коронавирусом, не вводя пропускную систему и чрезвычайный режим. Подробнее можно прочитать тут.