ЗАМАНА - Дагестан получит более 100 млн рублей на поддержку медработников

Дагестан получит более 100 млн рублей на поддержку медработников

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04 апреля, 2020. Суббота 00:10
Дагестан получит более 100 млн рублей на поддержку медработников

101, 2 млн рублей выделят республике Дагестан из федерального бюджета на стимулирующие выплаты медработникам, котоые оказывают медпомощь лицам, у которых выявлен коронавирус, и гражданам из групп риска заражения коронавирусом.

Дагестан получит более 100 млн рублей на поддержку медработников
Общество

Такое постановление подписал глава российского правительства Михаил Мишустин. В общей сложности на поддержку республик СКФО выделили примерно 350 миллионов рублей.

 

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