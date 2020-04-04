Такое постановление подписал глава российского правительства Михаил Мишустин. В общей сложности на поддержку республик СКФО выделили примерно 350 миллионов рублей.
Дагестан получит более 100 млн рублей на поддержку медработников
- Автор Габи
- 04 апреля, 2020. Суббота 00:10
101, 2 млн рублей выделят республике Дагестан из федерального бюджета на стимулирующие выплаты медработникам, котоые оказывают медпомощь лицам, у которых выявлен коронавирус, и гражданам из групп риска заражения коронавирусом.