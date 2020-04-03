Мэр Кизляра отправил подарки семье с 10 детьми
- Автор Мадина
- 03 апреля, 2020. Пятница 18:41
Многодетная мать поделилась, что в условии изоляции из-за коронавируса строго следует рекомендациям. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кизляра.
Семью Амиралиевых, которая растит 10 детей, по поручению мэра Кизляра Александра Шувалова посетила сегодня, 3 апреля зам.главы администрации Ирина Дробот. Она вручила от мэра города подарки в виде продуктов питания и сладостей.
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