ЗАМАНА - Мэр Кизляра отправил подарки семье с 10 детьми

Мэр Кизляра отправил подарки семье с 10 детьми

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03 апреля, 2020. Пятница 18:41
Мэр Кизляра отправил подарки семье с 10 детьми

Многодетная мать поделилась, что в условии изоляции из-за коронавируса строго следует рекомендациям. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кизляра.

Мэр Кизляра отправил подарки семье с 10 детьми
Общество

Семью Амиралиевых, которая растит 10 детей, по поручению мэра Кизляра Александра Шувалова посетила сегодня, 3 апреля зам.главы администрации Ирина Дробот. Она вручила от мэра города подарки в виде продуктов питания и сладостей.

 

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