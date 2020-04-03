В Махачкале волонтеры развозят продовольственные наборы ветеранам ВОВ

В Махачкале волонтерский корпус во исполнение решения городского Штаба по остановке распространения коронавируса продолжает помогать пожилым и одиноким жителям города, дабы они пребывали дома и не подвергали себя опасности заражения. Информация об этом опубликована на сайте Администрации Махачкалы.

