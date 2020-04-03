Мэр Махачкала Салман Дадаев заострил внимание на ветеранах ВОВ: на время всего периода повышенной готовности еженедельно ветеранам будут приносить продукты, медикаменты и антисептики. Благотворительный фонд "Чистое сердце" присоединились к акции.
В Махачкале волонтеры развозят продовольственные наборы ветеранам ВОВ
- Автор Мадина
- 03 апреля, 2020. Пятница 18:36
В Махачкале волонтерский корпус во исполнение решения городского Штаба по остановке распространения коронавируса продолжает помогать пожилым и одиноким жителям города, дабы они пребывали дома и не подвергали себя опасности заражения. Информация об этом опубликована на сайте Администрации Махачкалы.
Последнее от Мадина
- Мэр Кизляра отправил подарки семье с 10 детьми
- Мэр Кизляра отправил подарки семье с 10 детьми
- Дагестанские меценаты оказали помощь ГКБ №1 Махачкалы
- Обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности Дагестана обсуждены в Правительстве Дагестана
- Обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности Дагестана обсуждены в Правительстве Дагестана