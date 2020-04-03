ЗАМАНА - В Махачкале волонтеры развозят продовольственные наборы ветеранам ВОВ

В Махачкале волонтеры развозят продовольственные наборы ветеранам ВОВ

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03 апреля, 2020. Пятница 18:36
В Махачкале волонтеры развозят продовольственные наборы ветеранам ВОВ

В Махачкале волонтерский корпус во исполнение решения городского Штаба по остановке распространения коронавируса продолжает помогать пожилым и одиноким жителям города, дабы они пребывали дома и не подвергали себя опасности заражения. Информация об этом опубликована на сайте Администрации Махачкалы.

В Махачкале волонтеры развозят продовольственные наборы ветеранам ВОВ
Общество

Мэр Махачкала Салман Дадаев заострил внимание на ветеранах ВОВ: на время всего периода повышенной готовности еженедельно ветеранам будут приносить продукты, медикаменты и антисептики. Благотворительный фонд "Чистое сердце" присоединились к акции.

 

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